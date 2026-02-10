Поиск

США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана, предположительно, перевозившему наркотики, сообщает Южное командование США (SOUTHCOM).

Американские военные заявили в соцсети X, что судно осуществляло транзит по "известным маршрутам незаконного оборота наркотиков" в Тихом океане и участвовало в операциях по "наркотрафику".

В результате удара два человека, находившиеся на судне, погибли, один выжил.

6 февраля Южное командование ВС США сообщило, что объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла "смертельный удар по судну, управляемому террористическими организациями". В ходе операции были убиты два человека, американские военнослужащие не пострадали.

С сентября прошлого года США периодически атакуют подозреваемые в перевозке наркотиков суда в Тихом океане и Карибском море.

США Тихий океан
