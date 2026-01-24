Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Австралии двенадцатилетний подросток умер спустя неделю после нападения на него акулы у побережья штата Новый Южный Уэльс недалеко от Сиднея, сообщает в субботу The Guardian.

Ребенок стал жертвой нападения акулы 18 января и находился в критическом состоянии. Это был первый из четырех инцидентов за 48 часов. Другим пострадавшим 11, 27 и 39 лет.

Предполагается, что атаки совершали бычьи акулы. Эксперты выдвигают версию, что они стали появляться так близко к берегу на фоне проливных дождей. Этот вид хорошо себя чувствует в условиях разной концентрации соли, даже в пресных водах.

Ранее сообщалось, что на фоне нападений акул были закрыты двадцать пляжей.