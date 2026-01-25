В США отменили более 14 тыс. авиарейсов из-за непогоды

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Свыше 14,1 тыс. авиарейсов отменили в субботу и воскресенье в США из-за снежной бури, сообщают американские СМИ.

При этом 10 тыс. из этих рейсов были запланированы на воскресенье.

Непогода касается десятков штатов на юге и на востоке США. Так, в сообщениях отмечается, что более 670 тыс. клиентов уже остались без электричества из-за бури.

В воскресенье буря сильнее всего ударит по востоку США, в частности, по Вашингтону: столичный аэропорт отменил почти все вылеты, правительственные учреждения закрыты.

Президент США Дональд Трамп накануне назвал эту снежную бурю "исторической" и объявил режим ЧС в ряде штатов.