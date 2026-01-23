В США отменили или задержали сотни рейсов из-за приближающейся снежной бури

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На юго-востоке США отменили или задержали свыше 800 рейсов в связи с ожидающейся снежной бурей, сообщает AP со ссылкой на данные FlightAware.

В частности, перебои в работе авиатранспортной системы затронули аэропорты в Далласе, Атланте и Оклахома-Сити.

В Хьюстоне, Оклахома-Сити и нескольких других городах в пятницу закрыты школы.

Национальная метеорологическая служба США ранее распространила предупреждение об угрозе чрезвычайно холодной погоды, его получили свыше 170 млн человек. Оно действует до воскресенья включительно. Метеорологи предупреждают, что из-за обледенения могут произойти перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, буря принесет, по прогнозам, сильные снегопады, град и очень низкие температуры.

В штате Джорджия и Миссисипи объявили режим ЧС из-за прогнозируемых холодов.