Белоруссия заинтересована в сохранении позиций на российском рынке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов заявил в интервью телеканалу "Первый информационный", что Минск заинтересован в поставках качественной продукции в Россию и сохранении позиций на российском рынке.

"Мы точно хотим сохранить (позиции на рынке России - ИФ)", - сказал Селиверстов.

Он отметил, что вопрос заключается не только в деньгах, но и в количестве и ассортименте проданной продукции.

"Какая там добавленная стоимость. Затратить массу ресурсов, чтобы продать много дешевых тракторов и на этом заработать три копейки - это не наша самоцель. Мы должны поставлять туда хорошую, качественную и высокомаржинальную продукцию", - подчеркнул дипломат.

Селиверстов выразил уверенность, что такой подход будет способствовать в том числе и росту товарооборота между Белоруссией и Россией.