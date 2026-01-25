Поиск

Белоруссия заинтересована в сохранении позиций на российском рынке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов заявил в интервью телеканалу "Первый информационный", что Минск заинтересован в поставках качественной продукции в Россию и сохранении позиций на российском рынке.

"Мы точно хотим сохранить (позиции на рынке России - ИФ)", - сказал Селиверстов.

Он отметил, что вопрос заключается не только в деньгах, но и в количестве и ассортименте проданной продукции.

"Какая там добавленная стоимость. Затратить массу ресурсов, чтобы продать много дешевых тракторов и на этом заработать три копейки - это не наша самоцель. Мы должны поставлять туда хорошую, качественную и высокомаржинальную продукцию", - подчеркнул дипломат.

Селиверстов выразил уверенность, что такой подход будет способствовать в том числе и росту товарооборота между Белоруссией и Россией.

Юрий Селиверстов Белоруссия Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

 Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

В США отменили более 14 тыс. авиарейсов из-за непогоды

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

 Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января

В Индии произошла вспышка вируса Нипах

 В Индии произошла вспышка вируса Нипах

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

 Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби

Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

 Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

Мощнейшая снежная буря охватила большую часть США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });