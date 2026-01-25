Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Состоявшиеся накануне переговоры США и Израиля по урегулированию в секторе Газа прошли хорошо, сообщил в воскресенье спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Дискуссии были позитивными и конструктивными. Обе стороны согласовали следующие шаги и отметили важность сотрудничества по всем важным для ближневосточного региона вопросам", - написал он в соцсети X.

Уиткофф напомнил, что днем ранее он вместе с другими американскими официальными лицами провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Дискуссии коснулись, в частности, дальнейшей имплементации плана по нормализации обстановки в Газе.