СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Переговоры по российско-украинскому урегулированию продолжатся на следующей неделе, сообщил в субботу в соцсети Х корреспондент Axios Барак Равид.

"Следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он.

По его словам, "трехсторонние переговоры при участии США, России и Украины в Абу-Даби были позитивными и конструктивными".

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы.