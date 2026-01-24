Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100% на канадскую продукцию, если Оттава заключит торговое соглашение с Китаем.

"Если губернатор Карни думает, что сделает из Канады перевалочный пункт для направляющихся в США китайских товаров, то он сильно ошибается", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, китайский бизнес, если допустить его на канадский рынок, вытеснит местные компании.

"Если Канада заключит сделку с Китаем, то мы сразу введем пошлины в 100% на все канадские товары", - предупредил президент США.

Премьера Канады Марка Карри в своей публикации Трамп назвал не главой правительства, а губернатором. В прошлом президент США регулярно так называл предшественника Карри на посту премьера Джастина Трюдо. Таким образом Трамп намекал, что Канаде, по его мнению, нужно отказаться от независимости и войти в состав США.