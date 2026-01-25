Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января

Вспышка вируса Нипах в Инидии, победы российских бойцов на турнире UFC 324,

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США остались довольны ходом переговоров по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица. "Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из собеседников портала. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то следующие встречи возможны в Москве или Киеве.

- В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса Нипах, первый случай заражения был зафиксирован 19 января. После этого региональные органы здравоохранения ввели профилактические ограничения: почти 100 человек, контактировавших с заболевшими, были направлены на домашний карантин.

- Российский боец смешанного стиля Никита Крылов нокаутом победил литовца Модеста Букаускаса на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Также россиянин Умар Нурмагомедов одержал победу над экс-чемпионом Дейвесоном Фигередо.

- Российские военные за ночь ликвидировали 52 беспилотника ВСУ.

- Самолет Ан-124 Минобороны России доставил из Москвы на Камчатку тяжелую снегоуборочную технику для ликвидации последствий мощных снежных циклонов. "В регион для ликвидации последствий сильных циклонов прибыли комбинированная дорожная машина и два экскаватора из Москвы", - говорится в сообщении.