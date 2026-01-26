Фондовые индексы США не показали единой динамики в пятницу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию пятницы разнонаправленными изменениями.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе.

Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global.

Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца 52,5 пункта, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

Самое большое снижение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировала Goldman Sachs Group (-3,8%). Бумаги Caterpillar подешевели на 3,4%, Walt Disney Co. и JPMorgan Chase & Co. - на 2%, American Express Co. - на 1,7%.

В число лидеров роста в составе Dow Jones вошли Microsoft Corp. и Amazon.com Inc., увеличившие капитализацию на 3,3% и 2,1% соответственно. Акции Nvidia Corp. подорожали на 1,5% после сообщений о том, что власти КНР разрешили ряду крупных компаний готовить заказы на выпускаемые Nvidia ИИ-чипы H200.

Intel Corp. потеряла 17% рыночной стоимости из-за разочаровывающих прогнозов и показала самое значительное падение в индексе S&P 500.

Котировки бумаг Capital One Financial Corp. снизились на 7,6% после квартальной отчетности. Компания также сообщила, что планирует купить оператора ИИ-платформы для управления финансами Brex за $5,15 млрд.

Заметно опустились в цене акции Moderna Inc. (на 6,1%), Sandisk Corp. (на 5,9%) и West Pharmaceutical Services Inc. (на 4,5%).

Капитализация алюминиевой Alcoa уменьшилась на 1,5% несмотря на то, что скорректированная прибыль и выручка компании за четвертый квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.

Clorox Co. увеличила рыночную стоимость на 1,1%. Производитель бытовых товаров объявил о покупке GOJO Industries за $2,25 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58%, до 49098,71 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,03% - до 6915,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,28% и закрылся на отметке 23501,24 пункта.

По итогам прошедшей недели S&P 500 потерял 0,36%, Dow Jones - 0,53%, Nasdaq - 0,06%.