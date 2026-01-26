Поиск

Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, но имеющиеся каналы позволяют при необходимости фактически моментально согласовать такой контакт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил: "Имеющиеся каналы связи, каналы по диалогу с американской стороной позволяют моментально фактически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне".

