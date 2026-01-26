Польша заключила контракты на закупку вооружений на $28 млрд в 2025 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Общая сумма заключенных Польшей в прошлом году контрактов на закупку вооружений составила около $28 млрд, сообщил глава Агентства вооружений при польском Минобороны Артур Куптель изданию Defence24.

"В 2025 году Агентство вооружений подписало около 100 контрактов на общую сумму, превышающую 100 миллиардов злотых (более $27,9 млрд в эквиваленте - ИФ), а также еще десятки приложений к уже существующим", - сказал Куптель.

"Это были затраты, связанные со всеми мыслимыми оперативными сферами деятельности Вооруженных сил Польши: от суши до моря, от воздуха до космоса", - отметил он.

В числе контрактов с польскими производителями глава агентства выделил приобретение БМП Borsuk, спутников MikroSAR, роботов-разведчиков Tarantula и т.д., среди зарубежных контрактов, в частности, - закупку американских ракет AGM-88G AARGM и AIM-120D3 AMRAAM, а также "закупку новых систем радиоэлектронной борьбы, ряда вспомогательной техники и различных типов и калибров вооружения".