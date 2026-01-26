В Индии отмечают 77-летие со дня принятия Конституции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Индии в понедельник проходят празднования Дня Республики - 77-й годовщины принятия Конституции, сообщает издание The Times of India.

Парад прошел в столице на церемониальном проспекте Картавьяпатх, его посетили президент Индии Драупади Мурму и премьер Нарендра Моди.

Главными зарубежными гостями стали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта, которые с 25 по 27 января находятся в Индии с государственным визитом.

На параде продемонстрировали как культурное достояние, так и военную мощь страны, отмечает The Times of India. Маршем прошли индийские военные. На параде показали, в частности, бронетехнику, артиллерийские орудия, сверхзвуковую крылатую ракету "БраМос", разработанную совместно с Россией. Над столицей пролетели вертолеты и истребители.

В шествии также участвовали музыканты на верблюдах. Значимое место в параде занял и номер с традиционными танцами всех штатов Индии. Помимо этого, по проспекту провезли карнавальные платформы на традиционные индийские сюжеты, в том числе, посвященные Болливуду.

Кроме того, по случаю Дня Республики летчик-космонавт Шубханшу Шукла, первый в истории индиец, совершивший полет на МКС, был награжден высшим орденом мирного времени "Ашока Чакра".