По посольству США в Ираке нанесен удар

Над зданием дипмиссии виднеется дым

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке, сообщает телеканал "Аль-Джазира" в субботу.

"Вертолетная площадка при посольстве США в Багдаде была поражена ракетой", - отмечает телеканал со ссылкой на иракских официальных лиц.

В сообщении на сайте телеканала говорится, что пока не известно, есть ли жертвы и каков масштаб разрушений в результате этой атаки. В настоящее время над посольством поднимается дым.

Между тем, ранее в ближневосточных СМИ появлялись сообщения о том, что посольство могло быть атаковано беспилотником.