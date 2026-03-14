По посольству США в Ираке нанесен удар

Над зданием дипмиссии виднеется дым

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке, сообщает телеканал "Аль-Джазира" в субботу.

"Вертолетная площадка при посольстве США в Багдаде была поражена ракетой", - отмечает телеканал со ссылкой на иракских официальных лиц.

В сообщении на сайте телеканала говорится, что пока не известно, есть ли жертвы и каков масштаб разрушений в результате этой атаки. В настоящее время над посольством поднимается дым.

Между тем, ранее в ближневосточных СМИ появлялись сообщения о том, что посольство могло быть атаковано беспилотником.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

США потеряли 13 военнослужащих с начала операции в Иране

Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

