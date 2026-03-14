США уничтожили позиции пусковых ракет в ходе удара по иранскому острову Харк

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские бомбардировщики уничтожили места расположения пусковых установок ракет в ходе нанесения ударов по иранскому острову Харк в Персидском заливе, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на военный источник.

По его словам, самолеты также нанесли удары по складам, где размещались запасы иранских морских мин. При этом инфраструктура острова Харк - главного иранского нефтяного терминал, через который экспортируется до 90% нефти, во время операции не была затронута.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы поразили военные цели на иранском острове Харк. "Мы полностью уничтожили все военные объекты (...) на иранском острове Харк", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он решил в этот раз не бить по нефтяным объектам на острове. При этом президент США предупредил, что пересмотрит это решение, если Иран и дальше будет блокировать движение судов через Ормузский пролив.