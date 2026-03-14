Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что предлагает награду в $10 млн за информацию об иранских руководителях, в частности, о новом верховном лидере страны Моджтабе Хаменеи.

"Программа "Награды за правосудие" предлагает до $10 млн за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также ряда его подразделений", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

На первом месте в списке интересующих США иранских лидеров фигурирует Хаменеи. Считается, что он тесно связан с КСИР. Также в списке фигурируют глава высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава МВД Ирана Эскандар Момени. В общей сложности в списке - 10 человек.

В свою очередь, The New York Times отмечает что Госдепартамент не уточняет, за какую именно информацию об иранских руководителях готов заплатить.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });