Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что предлагает награду в $10 млн за информацию об иранских руководителях, в частности, о новом верховном лидере страны Моджтабе Хаменеи.

"Программа "Награды за правосудие" предлагает до $10 млн за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также ряда его подразделений", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

На первом месте в списке интересующих США иранских лидеров фигурирует Хаменеи. Считается, что он тесно связан с КСИР. Также в списке фигурируют глава высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, глава МВД Ирана Эскандар Момени. В общей сложности в списке - 10 человек.

В свою очередь, The New York Times отмечает что Госдепартамент не уточняет, за какую именно информацию об иранских руководителях готов заплатить.