В CENTCOM подтвердили гибель всего экипажа разбившегося в Ираке самолета-заправщика

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Все шесть членов экипажа самолета-заправщика KC-135 ВВС США, разбившегося в четверг на западе Ирака, погибли, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Ранее CENTCOM сообщал о четырех погибших.

"Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян 12 марта во время полета над дружественным воздушным пространством в ходе операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента расследуются, однако гибель самолета не была вызвана ни вражеским огнем, ни огнем со стороны своих, указали в CENTCOM.

Как ранее сообщали газета The Washington Post и телеканал CBS News, американский самолет-заправщик KC-135, потерпевший крушение в Ираке, столкнулся в небе с аналогичным самолетом ВВС США. По данным авиационного ресурса Flightradar24, второй KC-135, подав сигнал чрезвычайной ситуации на борту, смог приземлиться в пункте своего базирования в аэропорту Бэн-Гурион в Тель-Авиве. Согласно израильским снимкам, появившимся в соцсети , у самолета был поврежден киль.