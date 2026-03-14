В CENTCOM подтвердили гибель всего экипажа разбившегося в Ираке самолета-заправщика

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Все шесть членов экипажа самолета-заправщика KC-135 ВВС США, разбившегося в четверг на западе Ирака, погибли, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Ранее CENTCOM сообщал о четырех погибших.

"Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян 12 марта во время полета над дружественным воздушным пространством в ходе операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента расследуются, однако гибель самолета не была вызвана ни вражеским огнем, ни огнем со стороны своих, указали в CENTCOM.

Как ранее сообщали газета The Washington Post и телеканал CBS News, американский самолет-заправщик KC-135, потерпевший крушение в Ираке, столкнулся в небе с аналогичным самолетом ВВС США. По данным авиационного ресурса Flightradar24, второй KC-135, подав сигнал чрезвычайной ситуации на борту, смог приземлиться в пункте своего базирования в аэропорту Бэн-Гурион в Тель-Авиве. Согласно израильским снимкам, появившимся в соцсети , у самолета был поврежден киль.

Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

 Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Что произошло за день: пятница, 13 марта

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

 WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

 Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 724 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
