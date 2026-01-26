"Белавиа" приостановила все операции с билетами из-за сбоя в системе "Леонардо"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Белавиа" сообщает в понедельник о приостановке всех операций с авиабилетами в связи с глобальным сбоем, произошедшем в системе бронирования "Леонардо".

"Из-за масштабного технического сбоя в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") в Belavia временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг во всех каналах продаж: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов", - говорится в сообщении.

Ранее о сбое в системе бронирования "Леонардо" сообщил ряд российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот".

"Белавиа" - государственная авиакомпания со штаб-квартирой в Минске. Основной объем полетов осуществляется из аэропорта белорусской столицы.