В аэропортах Сочи и Краснодара из-за сбоя ограничена регистрация пассажиров

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сбой в системе регистрации Astra привел к ограничению регистрации пассажиров и багажа в международном аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra ("Сирена-Трэвел") временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Поставщик услуг предпринимает меры для скорейшего восстановления работы системы, заверили в пресс-службе. А пока пассажиров регистрируют в ручном режиме.

В пресс-службе аэропорта Краснодара журналистам уточнили, что сбой в системе регистрации Astra привел к ограничению регистрации пассажиров и багажа в аэропорту. В связи с этим также возможны корректировки в расписании рейсов.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В осенне-зимнем расписании (действует до конца марта 2026 года) из аэропорта Сочи выполняются полеты по 47 внутренним и 24 международным направлениям.