ЕК начала новое расследование против соцсети Х в связи с дипфейками Grok

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что начала новое официальное расследование в отношении компании X Илона Маска в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

"Новое расследование решит, надлежащим ли образом компания оценила и смягчила риски, связанные с внедрением функциональных возможностей Grok в платформу X в ЕС. Это включает риски, связанные с распространением незаконного контента в ЕС, такого как обработанные изображения сексуального характера, в том числе контент, который может представлять собой материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми. Эти риски, по-видимому, материализовались, подвергнув граждан ЕС серьезному вреду", - говорится в коммюнике ЕК.

В нем также отмечается, что параллельно Еврокомиссия "расширила текущее расследование, начатое в декабре 2023 года и касающееся соблюдения компанией X своих обязательств по управлению рисками в сфере рекомендательных систем".

"Дипфейки сексуального содержания женщин и детей - это жестокая, неприемлемая форма унижения. В ходе этого расследования мы определим, выполнила ли компания X свои юридические обязательства в соответствии с DSA, или же она рассматривала права европейских граждан, включая права женщин и детей, как сопутствующий ущерб от предоставления своих услуг", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Продолжение расследования коснется того, соблюдает ли компания X свои обязательства, а именно: тщательно оценивать и смягчать системные риски, включая распространение незаконного контента, негативные последствия, связанные с гендерным насилием, и серьезные негативные последствия для физического и психического здоровья, вытекающие из внедрения функциональных возможностей Grok в свою платформу.

"Комиссия продолжит сбор доказательств, например, путем направления дополнительных запросов на информацию, проведения интервью или проверок, и может применять временные меры в отсутствие существенных изменений в работе сервиса X", - сказано в коммюнике ЕК.

Grok - ИИ-ассистент, разработанный компанией Илона Маска xAI, способный помимо прочего генерировать изображения и видео.