Стармер считает, что Лондон не должен выбирать между Вашингтоном и Пекином

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что с точки зрения возможностей для бизнеса его страна не должна выбирать между США и Китаем, и рассчитывает на "зрелость" своих отношений с американским президентом Дональдом Трампом.

"У нас очень тесные отношения с США, конечно, мы хотим и будем поддерживать это наряду с безопасностью и обороной. (...) В то же время, просто прятать голову в песок и игнорировать Китай, когда это вторая по величине экономика мира, и это возможности для бизнеса, было бы неразумно", - заявил Стармер в интервью Bloomberg.

На этой неделе Стармер направится в Пекин, что станет первым визитом британского премьера в Китай за восемь лет.

Как подчеркивает агентство, Стармер настаивает, что может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, "не вызывая гнева Трампа и не нанося вреда отношениям с США, отвергая идею о том, что ему придется идти на компромиссы в своем подходе к двум странам".

"Мне часто предлагают просто выбирать между странами. Я так не поступаю", - сказал он.

При этом британский премьер назвал свои отношения с Трампом "зрелыми".

В предстоящей поездке в Китай Стармера будут сопровождать около 60 руководителей компаний, университетов и культурных учреждений, и, как отмечает Bloomberg, приоритетной темой явно являются экономические отношения.

"Они понимают, какие возможности открываются. Это не означает компромисса в вопросах национальной безопасности - совсем наоборот", - добавил он.

