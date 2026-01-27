Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы продолжали следить за политическими новостями и готовились к неделе, которая будет богатой на важные события и отчетности значимых компаний.

Рынки акций получили поддержку от новостей о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших за независимость Гренландии. Между тем в выходные глава Белого дома пригрозил установить тарифы в размере 100% на товары, импортируемые из Канады, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем.

Помимо сохраняющейся неопределенности в сфере торговых отношений, негативным фактором для фондового рынка оставались опасения по поводу очередного шатдауна, который может наступить уже в конце этой недели.

Сенаторы-демократы отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без внесения серьезных изменений в положения о внутренней безопасности на фоне событий в Миннеаполисе. В этом городе продолжаются протесты жителей, возмущенных действиями агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), приведшими к гибели двух американцев.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Трейдеры не ожидают от американского ЦБ изменения денежно-кредитной политики в январе. Вероятность того, что ставка будет оставлена на уровне 3,5-3,75%, оценивается рынком в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

С началом сезона квартальной отчетности внимание инвесторов сфокусировано на результатах компаний.

Среди четырех представителей "великолепной семерки", отчетность которых ожидается на этой неделе, котировки Apple Inc. по итогам торгов выросли на 3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,1%, Microsoft Corp. - на 0,9%. Бумаги Tesla подешевели на 3,1%.

Капитализация Nvidia Corp. уменьшилась на 0,6%. Компания сообщила, что намерена инвестировать еще $2 млрд в CoreWeave Inc., чтобы ускорить процесс наращивания вычислительных мощностей для ИИ. Акции CoreWeave поднялись в цене на 5,7%.

Рыночная стоимость Intel Corp. сократилась на 5,7% после падения на 17% по итогам пятничной сессии из-за разочаровывающих прогнозов.

Добывающая редкоземельные металлы USA Rare Earth нарастила капитализацию на 7,9% на сообщениях, что правительство США планирует инвестировать $1,6 млрд в эту компанию.

Котировки бумаг нефтесервисной Baker Hughes повысились на 4,4% после квартальной отчетности. Результаты компании в октябре-декабре оказались лучше прогнозов.

Стоимость акций IonQ Inc., работающей в сфере квантовых вычислений, упала на 8,2%, а чипмейкера SkyWater Technology Inc. - увеличилась на 3,3% на новостях, что IonQ купит SkyWater примерно за $1,8 млрд.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стала Cisco Systems Inc. (+3,2%), в составе S&P 500 - Arista Networks (+5,4%). Самое сильное снижение в этих индексах показали соответственно 3M Co. (-1,9%) и Trade Desk (-7,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,64%, до 49412,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,5% - до 6950,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,43% и закрылся на отметке 23601,36 пункта.