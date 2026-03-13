В Минобороны Турции сообщили о перехвате силами НАТО запущенной из Ирана ракеты

Баллистический снаряд был нейтрализован в восточном Средиземноморье, заявили в военном ведомстве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Системы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную со стороны Ирана, в восточном Средиземноморье, сообщили в пятницу в Минобороны Турции.

"Баллистический снаряд, запущенный из Ирана в турецкое воздушное пространство, был нейтрализован средствами ПВО НАТО в восточном Средиземноморье", - приводит агентство "Анадолу" сообщение турецкого военного ведомства.

Это уже не первый подобный инцидент. В понедельник в Минобороны Турции также заявляли о сбитой средствами ПВО НАТО ракете, запущенной из Ирана.