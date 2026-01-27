Герасимов заявил об уличных боях в Красном Лимане в ДНР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" ведет уличные бои в городе Красный Лиман, завершает зачистку населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории национального парка Святые Горы", - сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки войск "Запад".

"Соединения и воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое, более 90% жилой застройки которых находятся под нашим контролем", - заявил начальник Генштаба.