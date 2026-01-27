Гражданина Британии выдворили из Абхазии по подозрению в причастности к шпионажу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Гражданин Великобритании, подозреваемый спецслужбами Абхазии в связях с иностранной разведкой, задержан и выдворен из республики, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

"Гражданин Великобритании Кулдипа Сингха (...), используя свои связи и контакты в Абхазии, он разрабатывал проект, который позволял ему получать данные о расположении российских и абхазских военных объектов и иной инфраструктуры в республике", - говорится в сообщении.

На допросе иностранец пояснил, что около 13 лет проработал в отделе разведки одного из полицейских подразделений Великобритании. В республику попал из Грузии.

Сухумский городской суд вынес решение о нежелательности пребывания гражданина Великобритании на территории страны, отметили в СГБ.