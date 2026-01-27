Белый дом опроверг сообщение FT об условии по гарантиям безопасности Украине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что американская сторона увязала предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США с тем, чтобы Киев пошел на территориальные уступки, не соответствуют действительности, заявили в Белом доме.

"Это абсолютная неправда. Единственная роль США в процессе мирного урегулирования - это свести две стороны вместе, чтобы заключить соглашение", - сказала заместитель представителя Белого дома Анна Келли газете The Financial Times.

Ее комментарий прозвучал на фоне того, как ранее FT, ссылаясь на восемь источников, знакомых с ходом переговоров по Украине, сообщила, что администрация президента США Дональда Трамп "дала понять Украине, что условием предоставления гарантий со стороны США является, первым делом, согласие Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, включает передачу Донбасса России".