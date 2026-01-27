Посольство РФ на Шри-Ланке предостерегло туристов от кормления слонов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало туристам соблюдать меры безопасности при поездках в места обитания диких животных после нападения слона на российских туристов.

"Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение, включая попытки кормления, фотографирования с близкого расстояния и самостоятельное передвижение вне установленных маршрутов", - говорится в сообщении дипмиссии.

По информации телеграм-канала Shot, группа российских туристов, включая семью с ребенком, поехала в национальный парк Шри-Ланки на арендованной машине. На одном из участков их встретил цейлонский слон. Туристка дала ему банан, после чего слон сунул хобот в машину и вырвал дверь. Туристы выбежали из автобуса. Спустя несколько минут слон успокоился, и они смогли продолжить путешествие. Никто не пострадал.

Как отмечают в посольстве РФ после инцидента, дикие слоны представляют особую опасность.

"Они обитают не только в национальных парках, но и в прилегающих районах. Фиксируются инциденты, в том числе с участием иностранных граждан, связанные с игнорированием базовых правил безопасности. Поведение слонов может быть непредсказуемым и представлять реальную угрозу жизни и здоровью", - говорится в сообщении.