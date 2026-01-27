Поиск

Посольство РФ на Шри-Ланке предостерегло туристов от кормления слонов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало туристам соблюдать меры безопасности при поездках в места обитания диких животных после нападения слона на российских туристов.

"Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение, включая попытки кормления, фотографирования с близкого расстояния и самостоятельное передвижение вне установленных маршрутов", - говорится в сообщении дипмиссии.

По информации телеграм-канала Shot, группа российских туристов, включая семью с ребенком, поехала в национальный парк Шри-Ланки на арендованной машине. На одном из участков их встретил цейлонский слон. Туристка дала ему банан, после чего слон сунул хобот в машину и вырвал дверь. Туристы выбежали из автобуса. Спустя несколько минут слон успокоился, и они смогли продолжить путешествие. Никто не пострадал.

Как отмечают в посольстве РФ после инцидента, дикие слоны представляют особую опасность.

"Они обитают не только в национальных парках, но и в прилегающих районах. Фиксируются инциденты, в том числе с участием иностранных граждан, связанные с игнорированием базовых правил безопасности. Поведение слонов может быть непредсказуемым и представлять реальную угрозу жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Шри-Ланка РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

 Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 января

США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

 США могут нанести удары по высокопоставленным лицам Ирана уже на этой неделе

Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

 Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

 Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

 В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

Что произошло за день: понедельник, 26 января
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8250 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });