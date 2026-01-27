В Баку предотвращен теракт против иностранного посольства

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Азербайджане арестованы лица, готовившие теракт против посольства иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды, сообщила Служба госбезопасности страны (СГБ).

По информации СГБ, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных спецслужбой, возникли подозрения, что граждане Азербайджана - Гулиев Ильгар (2000 г.р.), Пириев Амин (2005 г.р.) и Ализаде Эльвин (2005 г.р.) готовили террористическую атаку на посольство иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

Как отмечается в сообщении, указанные лица вступили в преступный сговор с членами вооруженной группировки террористической организации ИГ (запрещена в РФ - ИФ) и "получили предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане". "Они были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения дипломатической миссии", - добавили в спецслужбе.

По факту все трое были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

"В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - подчеркивает СГБ.

Спецслужба не уточняет против посольства какой страны готовился теракт и когда были задержаны террористы.

Накануне Азербайджан посетил с однодневным визитом глава МИД Израиля Гидеон Саар.