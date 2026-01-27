Поиск

Испания планирует провести легализацию до 500-800 тыс. мигрантов
Фото: Olmo Blanco/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство Испании объявило о намерении наделить легальным статусом сотни тысяч мигрантов, которые работают или находятся в стране без разрешения, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на министра социального обеспечения и миграции Эльму Саис.

"Сегодня исторический день", - заявила она журналистам, комментируя данную инициативу.

Она отметила, что иммигранты могут начать подавать заявки на легализацию с апреля, когда соответствующий декрет должен вступить в силу. Разрешение будет действовать в отношении тех, кто прибыл в Испанию до 31 декабря 2025 года, пробыл в стране не менее пяти месяцев, не имеет судимости.

По различным подсчетам, выгодой от планов испанских властей могут воспользоваться 500-800 тыс. мигрантов. Многие из них - выходцы из стран Латинской Америки и Африки, занятые в сельском хозяйстве, туризме и секторе услуг.

AP поясняет, что этот декрет позволит обойти закон с аналогичной инициативой, который пока не может получить одобрение в парламенте.

В ноябре 2024 года Саис заявляла, что испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения. Тогда она сказала, что политика с привлечением мигрантов продлится три года. Она уточнила, что Испании нужно в год 250-300 тыс. иностранных работников, способных платить налоги, с целью сохранить государство всеобщего благосостояния.

