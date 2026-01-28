США перестанут помогать Ираку в случае возвращения аль-Малики к власти

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил против назначения шиитского политика Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака и заявил, что в этом случае Вашингтон перестанет оказывать помощь республике.

"Я слышал, что великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор и вернуть на пост премьера Нури аль-Малики", - написал он в среду в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что аль-Малики, который в прошлом уже был премьером Ирака, привел свою страну "к нищете и хаосу".

"Если его назначат, США больше не будут помогать Ираку. А без нашей помощи у Ирака не будет шансов на успех, процветание и свободу", - отметил американский президент.

Ранее, в январе, альянс прошиитских движений, имеющий большинство в парламенте Ирака, номинировал аль-Малики на пост премьера.

Аль-Малики возглавил правительство Ирака в 2006 году, после падения там режима Саддама Хусейна. Он ушел в отставку в 2014 году на фоне наступления в Ираке террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Тем не менее, в последующие годы он сохранял влияние на иракской политической сцене.