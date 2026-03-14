ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС призывает Иран прекратить наносить удары по странам региона, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Признавая право Ирана отвечать на американо-израильскую агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, ХАМАС обращается к нашим братьям в Иране с призывом не наносить удары по соседним странам и призывает все страны региона к сотрудничеству ради прекращения этой агрессии и сохранения уз братства между ними", - цитирует телеканал заявление движения.

После ударов США и Израиля 28 февраля ХАМАС выразил солидарность с Ираном.

Известно, что штаб-квартира движения располагается в Катаре, который в настоящее время подвергается ударам со стороны Ирана.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ХАМАС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });