ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС призывает Иран прекратить наносить удары по странам региона, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

"Признавая право Ирана отвечать на американо-израильскую агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, ХАМАС обращается к нашим братьям в Иране с призывом не наносить удары по соседним странам и призывает все страны региона к сотрудничеству ради прекращения этой агрессии и сохранения уз братства между ними", - цитирует телеканал заявление движения.

После ударов США и Израиля 28 февраля ХАМАС выразил солидарность с Ираном.

Известно, что штаб-квартира движения располагается в Катаре, который в настоящее время подвергается ударам со стороны Ирана.