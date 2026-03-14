Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Иран может брать оплату с некоторых судов за проход через Ормузский пролив в китайских юанях, сообщает в субботу телеканал CNN.

"Тегеран рассматривает возможность разрешить проход через пролив некоторым судам при условии, что груз будет оплачиваться в китайских юанях", - цитирует телеканал неназванного иранского чиновника.

Ранее Иран заявил, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий США и Израиля с Ираном пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

СМИ сообщали, что ряд стран ведет консультации с Тегераном о том, чтобы получить гарантии безопасного прохода по Ормузскому проливу. В частности, в этом контексте назывались ряд стран Европы, Саудовская Аравия, Оман и Турция.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

 Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

По посольству США в Ираке нанесен удар

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

США уничтожили позиции пусковых ракет в ходе удара по иранскому острову Харк

США потеряли 13 военнослужащих с начала операции в Иране

 США потеряли 13 военнослужащих с начала операции в Иране

В CENTCOM подтвердили гибель всего экипажа разбившегося в Ираке самолета-заправщика

Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

 Госдеп США обещает до $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Что произошло за день: пятница, 13 марта

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 729 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
