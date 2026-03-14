Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Иран может брать оплату с некоторых судов за проход через Ормузский пролив в китайских юанях, сообщает в субботу телеканал CNN.

"Тегеран рассматривает возможность разрешить проход через пролив некоторым судам при условии, что груз будет оплачиваться в китайских юанях", - цитирует телеканал неназванного иранского чиновника.

Ранее Иран заявил, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий США и Израиля с Ираном пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

СМИ сообщали, что ряд стран ведет консультации с Тегераном о том, чтобы получить гарантии безопасного прохода по Ормузскому проливу. В частности, в этом контексте назывались ряд стран Европы, Саудовская Аравия, Оман и Турция.