Индекс S&P 500 во вторник обновил исторический максимум

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Также их внимание на этой неделе сосредоточено на очередном заседании Федеральной резервной системы, хотя большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки.

Цена акций Micron Technology выросла на 5,4% на новости о том, что компания планирует инвестировать около $24 млрд в расширение производства чипов памяти в Сингапуре в ближайшие 10 лет.

Бумаги других представителей полупроводниковой отрасли также ушли вверх: Intel Corp. - на 3,4%, Applied Materials - на 4,2%, Nvidia Corp. - на 1,1%, Broadcom - на 2,4%.

Котировки акций RTX Corp. поднялись на 3,7%. Эта промышленная компания, производящая аэрокосмическую и оборонную продукцию, в октябре-декабре зафиксировала скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Бумаги General Motors подскочили в цене на 8,8%. Автопроизводитель увеличил чистый убыток в прошедшем квартале из-за разовых списаний, но при этом скорректированная прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза. Также компания анонсировала программу buyback объемом $6 млрд и дала хороший прогноз на 2026 год.

Акции производителя специальных стекол и волоконно-оптической продукции Corning взлетели на 15,6% на новости о том, что Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заключила с ним многолетний контракт на сумму до $6 млрд.

Стоимость United Parcel Service выросла на 0,2%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки снизила выручку в четвертом квартале и по итогам 2025 года, но ожидает ее роста в текущем году.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 2,6%, Microsoft Corp. и Cisco Systems Inc. - на 2,2%, Apple Inc. - на 1,1%, Coca-Cola Co. - на 1,4%, Chevron Corp. - на 0,9%, Alphabet Inc. - на 0,4%.

Котировки бумаг UnitedHealth Group рухнули на 19,6%. Страховщик прогнозирует выручку в 2026 году на уровне $439 млрд по сравнению с $447,6 млрд в прошлом году, что может стать первым снижением показателя более чем за 30 лет. Ожидания аналитиков составляют $455 млрд.

Стоимость других компаний в сфере медицинского страхования также упала, в том числе Humana - на 21,1%, CVS Health - на 14,2%. Власти США предложили сохранить выплаты по программам медицинского страхования Medicare практически на прежнем уровне в следующем году, что стало огромным разочарованием для инвесторов, предполагавших повышение на 6%.

Котировки акций American Airlines Group снизились на 7%. Крупнейшая авиакомпания США в четвертом квартале сократила чистую прибыль в шесть раз, при этом она оказалась существенно хуже ожиданий.

Бумаги Boeing Co. потеряли в цене 1,6% несмотря на позитивную отчетность. Концерн в октябре-декабре увеличил чистую прибыль почти вдвое - до $10,23 в расчете на акцию. Однако этот показатель включает доходы от продажи части активов Digital Aviation Solutions. Без них Boeing получил убыток в $1,91 на акцию, тогда как опрошенные LSEG эксперты прогнозировали потери на уровне $0,39.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 408,99 пункта (на 0,83%) и составил 49003,41 пункта. Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 28,37 пункта (на 0,41%) - до 6978,6 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 215,74 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 23817,1 пункта.