Швеция договаривается с Великобританией и Францией о защите с помощью ядерного оружия

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Швеция ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства их средствами ядерного сдерживания, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

"В настоящее время мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Пока нет ясности, и французское ядерное оружие является исключительно французским, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждению с другими странами", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, его цитирует газета.

По его словам, обсуждения находятся на очень ранней стадии, никакие конкретные предложения и сроки еще не согласованы.

При этом он добавил, что Швеция пока не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории.

Представитель правительства Великобритании в свою очередь подтвердил изданию, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал предложение о "ядерном зонтике" со своим шведским коллегой.

Газета также отмечает, что Швеция в связи с членством в НАТО уже обладает ядерной защитой, однако возможное соглашение с Францией и Великобританией предполагает, что королевство сможет стать менее зависимым от ядерного оружия США.