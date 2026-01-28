Литовское правительство одобрило продление санкций против россиян и белорусов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило продление до конца 2027 года национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии, сообщают в среду литовские СМИ.

Ранее был установлен срок действия санкций до 2 мая 2026 года.

Согласно Закону о введении ограничительных мер, который был принят в Литве 3 мая 2023 г. и впоследствии продлевался, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Белоруссии. От россиян не принимаются заявления на временное проживание в Литве, за исключением лиц, имеющих действующую шенгенскую или национальную визу, разрешение на проживание в республике или другой стране ЕС. Гражданам РФ запрещено приобретать в Литве недвижимость, действует ряд иных ограничений.

Кроме того, закон имеет положение о том, что разрешение на временное проживание, выданное гражданину РФ в Литве, аннулируют, если установят, что он совершал поездки в Россию или Белоруссию более одного раза в течение последних трех календарных месяцев. Исключения делаются только для перевозчиков и лиц, совершающих поездки по объективным причинам, не зависящим от них.