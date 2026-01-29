Для ремонта на ЗАЭС впервые привлекут специализированные сторонние организации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ремонтная кампания 2026 года, включающая обслуживание и капремонт ключевого оборудования, стартовала на Запорожской АЭС, сообщили представители станции в четверг.

"Старт ремонтной кампании дал вывод в ремонт основного и вспомогательного оборудования вторых каналов систем безопасности энергоблока №5. Работы ведутся в реакторном и турбинном отделениях, а также в цехах-владельцах оборудования", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что в этом году впервые привлекают специализированные сторонние организации, в чьи задачи войдет капитальный ремонт двух дизельных генераторов систем безопасности. Часть работ выполнит персонал станции, но основные мероприятия возложены на "Атомэнергоремонт".

"Безусловным приоритетом остается безопасность персонала и оборудования. Особое внимание уделяется всему ремонтному циклу - от подготовки кадров и входного контроля материалов до оформления документации, и сдачи оборудования. От качества выполнения этих работ напрямую зависит надежная и безопасная дальнейшая эксплуатация станции", - добавили на ЗАЭС.

Кампания продлится в течение года.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").