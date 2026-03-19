Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе в четверг утром подскочили почти на треть на новостях о новых ударах по объектам газовой промышленности в Персидском заливе.

Торги газом с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF открылись на отметке $830 за тысячу кубометров (тогда как в среду торги закрылись на отметке $641). Это максимальный уровень котировок с декабря 2022 года.

Минувшей ночью показали рост и другие важные мировые газовые индикаторы: JKM - фьючерс на СПГ в Азии ($720 за тыс. куб. м, +25%) и фьючерс на СПГ в северо-западной Европе ($629, +32%). В условиях роста мирового сырьевого ралли цены на газ в разных регионах мира будут подстегивать друг друга день за днем.

Ситуация в Персидском заливе влияет как на поставки трубопроводного газа из Ирана в соседние страны, так и на экспорт сжиженного природного газа из Катара (одного из крупнейших мировых поставщиков СПГ), а также ОАЭ и Омана. Накануне в Катаре заявили, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффану, где сосредоточены основные мощности страны по производству СПГ, нанесли значительный ущерб.

Конфликт на Ближнем Востоке длится третью неделю, и пока нет сигналов относительно его скорого завершения. Иран перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, и ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу.

Поддержку ценам на газ также оказывает тот факт, что европейские газохранилища почти опустели после холодной зимы. Как следствие, Европе придется увеличить закупки СПГ этим летом, чтобы восполнить запасы. Европейские страны будут вынуждены конкурировать за дефицитные поставки СПГ со странами Азии.

Катар Европа Персидский залив Иран
