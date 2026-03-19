Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

Премьер страны уверяет, Хорватия может обеспечить Венгрию и Словакию необходимыми объемами, если Виктор Орбан не будет блокировать кредит Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Хорватия может обеспечить и Венгрию, и Словакию необходимыми объемами нефти, лишь бы венгерский премьер-министр Виктор Орбан снял вето на планы ЕС предоставить крупный кредит Украине, сообщил в четверг глава хорватского правительства Андрей Пленкович.

"Хорватия может предоставить необходимые объемы нефти и Венгрии, и Словакии", - приводит его слова ЭФЭ. При этом Пленкович уточнил, что это будет нефть не из России.

Агентство отмечает, что для этих целей Хорватия намерена задействовать трубопроводу "Адрия".

Орбан продолжает блокировать план ЕС о предоставлении кредита Украине в размере 90 млрд евро, заявляя о необходимости возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он был поврежден на территории Украины, однако, по данным, имеющимся у венгерской стороны, в настоящий момент ничего не мешает возобновлению поставок.

Ранее в четверг Орбан вновь заявил, что Венгрия продолжит блокировать любую помощь Украине до тех пор, пока поставки по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены.

Виктор Орбан Венгрия Дружба Украина Хорватия Словакия Андрей Пленкович
