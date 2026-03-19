Иран в четверг атаковал уже шесть крупнейших нефтегазовых объектов в странах Персидского залива

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иран за день атаковал в общей сложности шесть крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран Персидского залива в ответ на израильскую бомбардировку его газового месторождения "Южный Парс", сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В частности, в четверг результате иранской ракетной атаки значительные повреждения получило главное газоперерабатывающее предприятие Катара в Рас-Лаффане.

Ударам иранских ракет и беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие заводы Мина аль-Ахмади и Мина Абдулла в Кувейте. Объекты получили повреждения, на них вспыхнул сильный пожар.

Власти ОАЭ заявили, что силы ПВО перехватили иранские ракеты, летевшие на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб. Они получили повреждения в результате падания обломков перехваченных ракет. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, по данным министерства обороны Саудовской Аравии, иранские ударные беспилотники атаковали НПЗ Samref в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря, принадлежащий компании Saudi Aramco. В настоящее время идет оценка нанесенного ущерба.