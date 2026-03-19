WSJ сообщила о возможном приказе морпехам США захватить один из островов близ Ирана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американское командование может приказать военнослужащим Корпуса морской пехоты, которых переводят на Ближний Восток из Японии, взять под контроль один или несколько иранских островов, находящихся у южного берега Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По словам источников издания, захват острова или нескольких США могут использовать как средство давления на Тегеран или как базу для отражения иранских атак на коммерческое судоходство.

Ожидается, что 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тысячи человек с 20 истребителями F-35B, конвертопланами MV-22 Osprey и ударными и транспортными вертолетами прибудет на Ближний Восток через неделю.

Батальон могут использовать для высадка на остров Харк - в ключевой точке для обеспечения нефтяного экспорта Ирана, отмечает WSJ. Также морскую пехоту могут направить на остров Кешм, где, по данным газеты, есть силы ВМС Ирана и ракеты в подземных хранилищах. Также военных могут задействовать в операции против лежащего западнее острова Киш, где располагается аэродром, или острова Ормуз, к востоку от Кешма, где Иран держит небольшие корабли.