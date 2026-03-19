Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди
Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что, по его мнению, в обстановке конфликта с Ираном внешняя политика США лишилась скоординированного и последовательного характера.

"США потеряли контроль за собственной внешней политикой", - приводит Al Jazeera слова министра из статьи для журнала The Economist.

По его мнению, Израиль убедил США в легкости военной кампании против Ирана, однако для выполнения целей Вашингтону придется отправить наземные войска на иранскую территорию и втянуться в "бесконечную войну". "Это не война США, и нет вероятного сценария, при котором и Израиль и США получат то, что они хотят", - отметил министр.

Согласно его оценкам, за последние девять месяцев США и Иран дважды подошли к заключению соглашения, а последний перед началом боевых действий раунд переговоров вышел наиболее предметным. Однако, продолжил он, начало операции США и Израиля против Ирана 28 февраля "стало шоком, но не сюрпризом".

В то же время, добавил он, ответные удары Ирана по соседним странам являются "прискорбными и абсолютно неприемлемыми".

Он охарактеризовал решение Белого дома начать боевые действия "как крупнейший просчет", подорвавший региональную безопасность и глобальную экономику. Аль-Бусаиди сказал, что партнерам США следует оказать содействие для окончания конфликта. Глава МИД добавил, что Белому дому нужно "сказать правду" о бесполезности конфликта для Вашингтона и Тегерана и о необходимости для США и Ирана поскорее прекратить боевые действия.

Во время недавних переговоров между США и Ираном по ядерной проблеме Оман выступал в качестве посредника.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман США Иран
