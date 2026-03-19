Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план для властей США конфликт на Украине, заявил в четверг в Минске специальный посланник президента США Джон Коул.

"Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация на Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация очень переменчивая, меняется каждый день", - сказал Коул представителям СМИ после переговоров с Лукашенко.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Коул также заявил, что для властей США важно получать мнение главы Белоруссии по актуальным проблемам.

"Мы говорили об отношениях Беларуси и США. Обсуждали также то, что думает о войне в Иране Беларусь, то, что думает США. И каким образом эта ситуация разрешится", - сказал Коул представителям СМИ после переговоров. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", - заявил спецпосланник.

Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

