За последние дни значимых прямых дипломатических контактов между США и Ираном не было

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - США и Иран не задействовали дипломатические каналы для обмена существенной информацией за последние дни, в то время как напряженность между странами продолжает нарастать, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

"По его словам, за последнее время, когда американский президент Дональд Трамп усилил угрозы прибегнуть к военной силе, между США и Ираном не было серьезных прямых переговоров", - информирует телеканал.

CNN напоминает, что Вашингтон и Тегеран ранее в январе обменивались сообщениями через Оман и между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи с целью организовать встречу и избежать возможного удара США по Ирану. Однако идеи о дипломатической встрече так и не воплотились в жизнь.

При этом, отметили собеседники телеканала, Вашингтон выдвинул предварительные условия для организации встречи американских и иранских официальных лиц. Так, США хотели постоянного прекращения обогащения урана в Иране, ограничения на программу иранских баллистических ракет, отказ поддерживать проиранские группировки в регионе. Наибольшие трудности вызвало требования США ввести ограничения на дальность полета иранских баллистических ракет, уточнили источники.

Один из них отметил, что власти США не отвергают никакой из вариантов действий в отношении Ирана. На рассмотрении находятся планы авиаударов по лидерам Ирана и представителям служб безопасности, ядерным объектам и органам государственной власти. Однако, по словам источников, окончательного решения на этот счет Трамп пока не принял.

Один из собеседников CNN разъяснил, что в идеале Трамп желает мощного решающего удара, который заставит Тегеран принять условия прекращения огня.

По словам источников, Трампу в последнее время поступают доклады с утверждениями, что власти Ирана теперь слабы как никогда после ударов США и Израиля в июне 2025 года и после недавних акций протеста.

Тем не менее, как указывают источники, все лица, кто может стать преемником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, также являются сторонниками жесткой линии в политике; нет указаний и на то, что службы безопасности могут выступить против правительства страны.

В среду Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей Исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев.

