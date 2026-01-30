Поиск

Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В полетах, в частности, задействованы палубные истребители F/A-18E Super Hornet из состава 151-й эскадрильи. CENTCOM публикует фото взлета с палубы авианосца одного из них.

При этом указывается, что "USS Abraham Lincoln направлен для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока".

Как следует из данных авиационного ресурса Flightradar24, в настоящее время авианосец находится в Аравийском море к востоку от побережья Омана и примерно в 750 км к юго-востоку от побережья Ирана.

На борту авианосца базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

