Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, в том числе переданных Киеву

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пентагон опубликовал контракт на $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, в том числе переданных Украине.

"Компания Sabena Aerospace Engineering Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия получила контракт с предельной стоимостью $235 449 716 c фиксированной ценой и оплатой по принципу "время и материалы"", - информировало военное министерство.

Согласно публикации, контракт "предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16", а также "поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины".

Работы будут производиться непосредственно на бельгийском предприятии, срок действия контракта - до 28 января 2029 года.