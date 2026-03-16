Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп регулярно общается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и другими лидерами арабских государств на тему конфликта с Ираном, сообщает в понедельник The New York Times (NYT).

"Трамп регулярно разговаривает с арабскими лидерами, в частности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом", - информирует газета со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам собеседников издания, кронпринц якобы советует Трампу продолжать наносить удары по Ирану.

Кроме того, Трамп ведет постоянное общение с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

NYT напоминает, что в начале конфликта Трамп заявил, что, по его прогнозам, боевые действия могут продлиться от четырех до шести недель. Представители Белого дома говорили изданию, что администрация США по-прежнему придерживается такого графика. При этом в конце марта у Трампа запланирована поездка в Китай и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, посвященная вопросам торговли и безопасности.