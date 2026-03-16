Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

Нефтяной терминал на острове Харк в Иране. Архивное фото Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент не принимал никаких решений по острову Харк", - заявил порталу один из источников. Однако, по его словам, "это может измениться", если усилия по деблокаде Ормузского пролива затянутся.

"Президент не собирается ждать и позволять иранцам диктовать ход конфликта", - добавил он.

Другой собеседние портала сообщил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", так как лишило бы Тегеран финансирования.

Между тем Axios отмечает, что этот шаг потребует активных действий на местах и может спровоцировать ответные удары Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии.