Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полеты в международном аэропорту Дубая начали частично возобновлять после инцидента с беспилотником, повредившим топливный резервуар рядом с воздушной гаванью, сообщает медиаофис правительства эмирата.

"Постепенно возобновляются некоторые рейcы из Международного аэропорта Дубая в определенные пункты назначения и обратно после приостановки, введенной в качестве меры предосторожности", - информирует медиаофис со ссылкой на Управление гражданской авиации Дубая в соцсети X.

Пассажирам рекомендовано уточнять последнюю информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Bloomberg сообщает, что авиакомпания Emirates после 10:00 по местному времени (9:00 по Москве) будет выполнять ограниченное количество рейсов.

По данным Flightradar24, после приостановки полетов рейсы перенаправлялись в другой аэропорт города - Международный аэропорт "Аль-Мактум", а также в аэропорт Абу-Даби. Некоторые самолеты вернулись в пункты отправления в Великобритании, Ирландии, Пакистане и Индии.

Ранее в понедельник сообщалось, что полеты в международном аэропорту Дубая приостановлены после повреждения беспилотником топливного резервуара рядом с авиагаванью. Возник пожар, позднее возгорание было успешно локализовано, пострадавших нет.

