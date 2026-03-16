"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Лучшими актерами стали Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли

Режиссер Пол Томас Андерсон, получивший награду в номинации "Лучший фильм", на 98-й церемонии вручения кинопремии "Оскар"
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения наград 98-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены "Гамнет" Хлои Чжао, "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, "Бугония" Йоргоса Лантимоса, "Марти Великолепный" Джошуа Сэфди, "Секретный агент" Клебера Мендонса Филью, "Грешники" Райана Куглера и "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера, "Формула 1" Джозефа Косински и "Сны поездов" Клинта Бентли.

Андерсон также получил "Оскар" как лучший режиссер.

Сюжет картины построен вокруг Боба Фергюсона - бывшего революционера-активиста, который после ареста жены скрылся со своей дочерью Уиллой, но спустя 16 лет прошлое настигает его в лице старого врага, полковника Локджо. Боб вынужден вновь объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти дочь.

Лучшими актерами по версии "Оскара" стали Майкл Б. Джордан за фильм "Грешники" и Джесси Бакли за фильм "Гамнет".

Кроме того, обладателями "Оскаров" стали Шон Пенн за фильм "Битва за битвой" и Эми Медиган за картину "Орудия" как лучшие актер и актриса второго плана.

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась фильму "Битва за битвой". За лучший оригинальный сценарий награду получили "Грешники".

"Кейпоп-охотницы на демонов" стал обладателем "Оскара" как лучший анимационный фильм.

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала картина "Сентиментальная ценность".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.

