ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ограниченной наземной операции против ключевых объектов движения "Хезболла" на юге Ливана, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

"За последние несколько дней войска ЦАХАЛ из 91-й дивизии начали ограниченную и точечную наземную операцию против узловых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, направленную на усиление передового рубежа обороны", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, "эта деятельность является частью более широких оборонительных усилий по созданию и укреплению передовой оборонительной линии, что включает демонтаж террористической инфраструктуры и ликвидацию террористов, действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля".

Вместе с тем ЦАХАЛ обеспечивает безопасность населенных пунктов на севере Израиля.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.